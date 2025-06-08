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Зорин сообщил о начале отправки к границе поездов с телами ВСУ
Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что железнодорожные составы с телами украинских военных отправятся к границе для передачи украинской стороне.
Как передает ТАСС, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о начале движения репатриационных поездов с телами украинских военнослужащих. Он уточнил, что эти поезда отправятся к границе в течение часа.
«Скажу вам, что в настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны, которые мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле, а именно – вернуть более шести тысяч тел погибших, найденных в зоне СВО», – заявил Зорин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский лично отдал приказ не забирать тела украинских военных. Мария Захарова назвала отказ Киева очередной подлостью. В открытом доступе появились списки погибших военнослужащих вооруженных сил Украины, от которых отказался Киев.