  • Новость часаИностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
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    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее, публициста, чем философа, скорее, иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    48 комментариев
    8 июня 2025, 11:39 • Новости дня

    Зорин сообщил о начале отправки к границе поездов с телами ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что железнодорожные составы с телами украинских военных отправятся к границе для передачи украинской стороне.

    Как передает ТАСС, представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о начале движения репатриационных поездов с телами украинских военнослужащих. Он уточнил, что эти поезда отправятся к границе в течение часа.

    «Скажу вам, что в настоящее время, буквально через один час, начинают двигаться еще и репатриационные поезда, в которых также находятся тела военнослужащих, с тем, чтобы выполнить обещания российской стороны, которые мы дали украинцам в ходе переговоров в Стамбуле, а именно – вернуть более шести тысяч тел погибших, найденных в зоне СВО», – заявил Зорин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады заявил, что Владимир Зеленский лично отдал приказ не забирать тела украинских военных. Мария Захарова назвала отказ Киева очередной подлостью. В открытом доступе появились списки погибших военнослужащих вооруженных сил Украины, от которых отказался Киев.

    7 июня 2025, 14:41 • Новости дня
    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ

    Эксперт Матвийчук: Украина не принимает тела убитых по распоряжению Зеленского

    Эксперт назвал причину отказа Киева принимать тела солдат ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Команду не забирать тела погибших военнослужащих ВСУ отдал Зеленский, потому что на социальные выплаты семьям пришлось бы выделить огромные деньги, которых у Украины нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Анатолий Матвийчук. О том, что Киев неожиданно перенес сроки приемки тел и обмена военнопленными, заявил в субботу помощник президента России Владимир Мединский.

    «После того, как Зеленскому было доложено о результатах переговоров в Стамбуле 2 июня, он оценил действия своей делегации одним словом – «идиоты». Это говорит о том, что Зеленский дал команду не забирать тела погибших, потому что за каждого убитого власти обязаны выплачивать семьям компенсации», – отметил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

    По его словам, кроме того, на Украине должны выплачивать семьям долговременные пособия в результате потери кормильца: «Это огромные расходы для страны, счет идет на триллионы гривен, которых в бюджете нет. Поэтому в Киеве категорически отказываются принимать тела, которые сейчас числятся на Украине как без вести пропавшие. Принять тела – значит, взять на себя социальную ответственность перед родственниками».

    Матвийчук считает, что призыв Москвы забрать тела погибших не будет услышан. «Это еще раз говорит о том, что ничего человеческого у киевского режима нет. Зеленскому не выгодно принимать эти тела. А ведь любая мировая религия говорит о том, что с умершими нужно проститься с почтением, предать по-человечески земле, но у киевских властей такого понимания нет», – подчеркнул спикер.

    В субботу глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена военнопленными. Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    По его словам, в рамках начала процесса обмена Украине также был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь» – военнопленные младше 25 лет. Российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Коментарии (22)
    7 июня 2025, 22:10 • Новости дня
    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский

    Балицкий опубликовал списки погибших бойцов ВСУ, которых не забрал Киев

    Опубликованы списки погибших бойцов ВСУ, от которых отказался Зеленский
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий представил списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал в своем Telegram-канале идентификационные данные погибших военнослужащих ВСУ, от которых отказалась украинская сторона.

    В опубликованных списках указаны имена, способы идентификации тел, номера мешков и места гибели украинских военных.

    Балицкий заявил, что публикация призвана помочь родственникам найти погибших, поскольку, по его словам, киевские власти скрывают эти данные от людей. Он выразил мнение, что украинское руководство намеренно отказывается принимать тела и не выплачивает компенсации семьям, чтобы скрыть реальные потери.

    Балицкий подчеркнул, что договоренности по выдаче тел были достигнуты на втором этапе переговоров, однако украинская сторона не выполняет взятые обязательства. По словам губернатора, до тех пор, пока военный числится пропавшим без вести, помощь его семье не выплачивается.

    Он также отметил, что власти Украины игнорируют договоренности, достигнутые 6 июня в Стамбуле, и обвинил Евросоюз и англосаксонские страны в подогревании конфликта и поставках вооружения Киеву.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим отказывается забирать тела, опасаясь признать гибель 6 тыс. военных и выплачивать компенсации вдовам.

    Минобороны уточнило, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами не состоялся.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

    Коментарии (26)
    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после майдана.

    Коментарии (0)
    7 июня 2025, 17:45 • Новости дня
    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО

    Мэр Харькова назвал серию взрывов самой масштабной с начала СВО

    В Харькове произошла самая масштабная серия взрывов с начала СВО
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

    По меньшей мере 50 взрывов произошли в Харькове в ночь на 7 июня, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал издания «Страна».

    Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что эта волна атак стала самой масштабной с начала спецоперации на Украине.

    Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждениях предприятий в Днепре и Павлограде, которые также подверглись обстрелам.

    Официальный ресурс для оповещения населения информировал, что воздушная тревога в Харьковской области продолжалась более девяти с половиной часов. Сообщения о взрывах поступили и из Тернополя на западе Украины.

    А днем в субботу, по информации местных СМИ, прогремели еще три взрыва, вскоре за ним последовал еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе российские военные уничтожили склад с боеприпасами оперативно-тактической группы «Харьков» в Харьковской области.

    Российские силы ранее нанесли удар по местам дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове.

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    7 июня 2025, 17:50 • Новости дня
    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского

    Депутат Рады заявила, что украинские военные называют Сырского «Сырком»

    Депутат Рады назвала уничижительное прозвище главкома ВСУ Сырского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    В украинских войсках главнокомандующего Александра Сырского называют «Сырком», заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Безуглая подчеркнула, что сама всегда обращалась к главнокомандующему с уважением – по имени, отчеству и фамилии, либо использовала неформальное прозвище «сыр». Она добавила, что солдаты обычно называют Сырского именно «Сырком», передает канал «360».

    По мнению депутата, это прозвище связано с популярным творожным десертом в шоколаде с фруктовым ароматом.

    Александр Сырский занял пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины в феврале 2024 года. На этой должности он сменил Валерия Залужного.

    Ранее пленный разведчик рассказал, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского украинские военные называют мясником из-за больших потерь в штурмах.

    Депутат Рады ранее потребовала уволить Сырского после удара по полигону в Сумах.

    Коментарии (9)
    7 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    Названо место нахождения рефрижераторов с телами украинских военных
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Александра Юдина

    Тела украинских военных, подготовленные к передаче Киеву, сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области, сообщил источник.

    В Брянской области были размещены рефрижераторы с телами военнослужащих, которых планируют передать Киеву после проведения необходимых процедур, передает ТАСС.

    Ранее глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский заявил, что Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена пленными и прием тел погибших. Он призвал Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Коментарии (17)
    7 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Теткино

    Mash: ВСУ предприняли «жабьи прыжки» на курское Теткино без успеха

    Стало известно о тактике «жабьих прыжков» ВСУ на курское Теткино
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска, используя тактику «жабьих прыжков», в течение недели пытались малыми группами закрепиться на мелькомбинате в приграничном курском Теткино, однако понесли серьезные потери.

    Украинские военные используют тактику «жабьих прыжков» при попытках атаковать приграничный поселок Теткино в Курской области, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    За минувшую неделю вооруженные формирования Украины более 20 раз малыми группами пытались прорваться в поселок, чтобы закрепиться на территории местного мелькомбината.  Штурмовые группы ВСУ проводят от трех до пяти последовательных атак на разных флангах, чтобы снизить эффективность ударов по ним авиационными бомбами и попытаться прорвать оборону малыми силами. При этом все попытки закрепиться в Теткино для украинцев оказались безуспешными.

    Потери ВСУ под Теткиным продолжают расти: за неделю уничтожено более 200 штурмовиков.

    В мае российские военные демонстрировали ров на границе с Теткино с телами уничтоженных солдат ВСУ, которые пытались прорвать оборону и войти в село.

    Ранее группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва ВСУ на российскую территорию. Военные отразили пять ночных атак на Теткино.

    Коментарии (6)
    7 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Медведев объяснил, почему Киев не забирает тела солдат

    Медведев заявил о страхе Киева признать потери и выплатить компенсации

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим отказывается забирать тела погибших военных, так как опасается признать гибель 6 тыс. человек и не хочет выплачивать компенсации вдовам, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) написал, что киевские власти не забирают тела своих погибших солдат по двум причинам. По его словам, Киеву сложно признать, что погибших уже 6 тыс. человек, а также нежелание выплачивать компенсации вдовам военных мешает возвращению тел на родину, передает РИА «Новости».

    Он выразил мнение, что официальный Киев сознательно избегает шагов по возвращению погибших, чтобы скрыть реальные потери и не нести социальную ответственность перед семьями военнослужащих.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевскому режиму не нужны свои граждане «ни живые, ни мертвые».

    Минобороны подтвердило, что Украина не вышла на контакт и обмен телами погибших военных не состоялся.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных, вопреки стамбульским договоренностям.

    Эксперты назвали несколько причин отказа Киева принимать тела погибших.

    Коментарии (28)
    7 июня 2025, 13:54 • Новости дня
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    Мединский заявил о неожиданном переносе Киевом сроков приемки тел и обмена пленными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украина неожиданно перенесла на неопределенный срок проведение обмена военнопленными и прием тела погибших военнослужащих, сообщил глава российской делегации на переговорах между РФ и Украиной Владимир Мединский.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинская сторона отложила как обмен военнопленными, так и передачу тел погибших без указания новых дат.

    Он уточнил, что российская сторона призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы их семьи могли по-человечески проститься с погибшими.

    Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных, которые относятся к категориям «раненые», «тяжелобольные» и «молодежь». Это было сделано в рамках начала процесса обмена. По словам помощника президента, российская сторона ожидает ответных шагов со стороны Киева.

    Ранее Мединский заявлял, что Россия готова приступить к обмену пленными с Украиной в период с 7 по 9 июня.

    Сообщалось, что российская сторона передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

    Коментарии (19)
    7 июня 2025, 13:33 • Новости дня
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповые удары по предприятиям ВПК Украины
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по цехам сборки ударных БПЛА, пунктам технического обслуживания, ремонта вооружения и военной техники, а также складам с боеприпасами, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все назначенные объекты были поражены, цель ударов достигнута, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

    Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, массированный ночной удар России по военным целям на Украине стал ответом на террористические акты киевского режима.

    За прошлую неделю российские военные провели пять групповых и два массированных удара в ответ на атаки Киева.

    Коментарии (3)
    7 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Захарова объяснила, почему Зеленский счел переговоры «бессодержательными»

    Захарова: Зеленский назвал переговоры бесполезными из-за отсутствия выгоды

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский посчитал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле бессодержательными, так как их результатом не стали деньги, вооружения или реализация собственных амбиций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире белорусского телеканала «Первый информационный» заявила, что Зеленский назвал переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле «бессодержательными», так как их итогом не стали деньги или вооружения, передает ТАСС.

    По словам Марии Захаровой, Зеленский считает переговоры не имеющими смысла, если их результатом не стали финансовые поступления или продвижение личных амбиций. Она подчеркнула, что подобная логика объясняет подход украинского лидера к переговорам.

    Ранее Владимир Зеленский выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, считая их «неэффективными».

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал категорический отказ Киева от краткосрочного перемирия для сбора тел погибших серьезной ошибкой украинского руководства.

    Коментарии (3)
    7 июня 2025, 15:13 • Новости дня
    Минобороны: Киев перенес обмен на неопределенный срок
    Минобороны: Киев перенес обмен на неопределенный срок
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу, сообщило Министерство обороны.

    Начальник управления Главного управления Генштаба ВС России Александр Зорин заявил, что украинская сторона не подтвердила проведение обмена пленными, намеченного на 7 июня, и отложила его на неопределенный срок, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «Обмену подлежат две категории – это «все на все» раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», – заявил Зорин.

    Генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для проведения обмена, однако дата процедуры с украинской стороны пока не определена.

    В министерстве также отметили, что российская сторона уже приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более 6 тыс. тел погибших, к отправке готовятся еще 4 эшелона по 1200 тел украинских военнослужащих и готова к обмену военнопленными согласно договоренностям 2 июня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что Киев внезапно перенес обмен военнопленными и прием тел погибших военнослужащих на неопределенный срок.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявлял, что Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных.

    Источник рассказал, что подготовленные к передаче Киеву тела украинских военных сейчас находятся в рефрижераторах в Брянской области.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук  отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

    Коментарии (8)
    7 июня 2025, 19:26 • Новости дня
    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Украина не вышла на контакт, обмен телами погибших солдат не состоялся

    Минобороны: Обмен телами погибших солдат не состоялся
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

    Россия доставила первую часть тел погибших украинских военнослужащих к месту обмена, однако Украина так и не вышла на контакт, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По словам представителя российской переговорной группы генерал-лейтенанта Александра Зорина, речь идет о 1 212 телах, и российская сторона действовала строго по стамбульским договоренностям от 2 июня и согласованному графику. Он отметил, что с украинской стороны в субботу никто не вышел на связь, из-за чего обмен не состоялся.

    Генерал-лейтенант Зорин также сообщил, что Россия ожидает официальных уведомлений от Украины о возможном переносе обмена на следующую неделю.

    Представитель Минобороны подчеркнул: в СМИ уже появились подобные заявления, однако подтверждения из официальных источников на данный момент нет.

    Зорин добавил, что российская сторона готова приступить к обмену телами погибших прямо сейчас, ведь тела находятся в непосредственной близости от места обмена. Он подчеркнул заинтересованность России в выполнении гуманитарной акции, достигнутой в результате второго раунда переговоров в Стамбуле.

    Минобороны России ранее призвало Киев оперативно принять решение по обмену. Минобороны также сообщило, что Украина решила отложить обмен на неопределенный срок, несмотря на договоренности в Стамбуле и готовность России.

    Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Владимира Зеленского.

    Эксперты назвали несколько причин, почему Киев не забирает тела погибших.

    Коментарии (10)
    8 июня 2025, 02:52 • Новости дня
    Возгорание на заводе «Азот» произошло в Тульской области из-за падения БПЛА
    Возгорание на заводе «Азот» произошло в Тульской области из-за падения БПЛА
    @ ЕвроХим/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На заводе «Азот» в Новомосковске произошло возгорание в результате падения БПЛА, пожар потушили, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

    Миляев сообщил в Telegram, что уничтожено «несколько воздушных целей». По его словам, пострадали два человека, но их жизням ничего не угрожает. Он также проинформировал, что «превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано».

    Напомним, вечером в субботу над Курской и Орловской областями силами ПВО были сбиты 32 украинских беспилотника.

    Коментарии (0)
    8 июня 2025, 03:45 • Новости дня
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    В Китае сочли нападки Макрона на Пекин результатом провала Запада на Украине
    @ Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал выступать с угрозами в адрес Китая, так как Западу не удалось оказать влияние на результаты конфликта на Украине, говорится в материале на китайском портале Sohu.

    В материале отмечается, что «внезапное изменение позиции Макрона отражает» дилеммы, стоящие перед Парижем. «Российско-украинский конфликт зашел в тупик, и Западу срочно нужно найти объект для «перекладывания ответственности», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Sohu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон допустил возможность расширения присутствия НАТО в азиатском регионе. Кроме того, Пекин отверг попытки Макрона поставить в один ряд вопросы Тайваня и Украины.

    Коментарии (2)
    7 июня 2025, 17:59 • Новости дня
    Минобороны призвало Киев принять решение по обмену в ближайшее время

    Минобороны: Россия ожидает решения Киева по обмену в ближайшее время

    Минобороны призвало Киев принять решение по обмену в ближайшее время
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает, что в ближайшее время Киев примет необходимые решения по обмену пленными и телами погибших, заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

    Заместитель министра обороны Александр Фомин подчеркнул, что Россия ожидает, что в ближайшее время Киев примет необходимые решения по обмену пленными и телами погибших, передает ТАСС.

    По его словам, Москва подтверждает готовность выполнять все достигнутые договоренности, поскольку российская сторона всегда придерживается своих обязательств.

    По словам Фомина, причины затягивания Украиной сроков обмена телами солдат и военнопленными российской стороне неизвестны. Он добавил, что согласие Киева на проведение гуманитарных операций до сих пор не получено, а представители украинской контактной группы не прибыли на место встречи.

    Фомин сообщил, что российская делегация заблаговременно довела до украинской стороны предложения по обмену пленными и передаче тел погибших, а также направила сотрудников на белорусско-украинскую границу для согласования всех технических вопросов. По его словам, Москва была готова начать передачу тел погибших уже на текущей неделе после возвращения делегации из Москвы.

    Замглавы Минобороны напомнил, что во время переговоров в Стамбуле в мае и июне стороны обсуждали гуманитарные вопросы, добившись конкретных договоренностей. После первой встречи был проведен масштабный обмен по формуле «тысяча на тысячу», а 2 июня достигнута договоренность о передаче тел погибших, репатриации тяжелораненых и больных, а также об обмене пленными до 25 лет. Россия, как отметил Фомин, настаивала на приоритетном и оперативном решении этих гуманитарных вопросов.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский посоветовал Киеву принять тела своих военных в родительскую субботу.

    Минобороны сообщило, что украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

    Военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что отказ от принятия тел убитых происходит по распоряжению Зеленского.

    Эксперты назвали несколько причин Киева не принимать тела погибших.

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    Иностранные журналисты осмотрели рефрижераторы с телами солдат ВСУ
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    Восстановившийся после ожога Киркоров назвал себя «фениксом»

    Китай может обрушить мировой автопром

    США, Европа и Япония бьют тревогу. Китай создал дефицит редкоземельных металлов для автомобильной промышленности – и уже есть первые пострадавшие: Ford и Suzuki, останавливающие выпуск своих популярных моделей. Если так пойдет и дальше, то автомобильные заводы встанут по всему миру. Один день простоя стоит десятки миллионов долларов, а неделя – это не просто убытки, а срыв годовых планов. Что затеял Китай? Подробности

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    Мерц проиграл Маску

    Немецкие СМИ сравнивают канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом, который пытается понравиться сварливой будущей теще, а «теща» – это президент США Дональд Трамп. Однако миссия «жениха» была провалена, в том числе, как ни странно, из-за Илона Маска. Подробности

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    Стратегическую авиацию России можно защитить бюджетно и эффективно

    Украинская атака дронами на российские аэродромы стратегической авиации показала, что прежние правила размещения и хранения «стратегов» устарели, поскольку опасность им грозит в любое время и в любом месте. Точно такая же ситуация складывается на авиабазах в США и Европе. Как организовать комплексную защиту аэродромов стратегической авиации и что надо делать в первую очередь? Подробности

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    Израиль вооружает Европу против России

    Европе и НАТО в целом остро не хватает вооружений, и этим немедленно воспользовался Израиль. Поставки израильского оружия в страны ЕС выросли до рекордного уровня, и Тель-Авив нимало не смущает тот факт, что эти вооружения в Европе предназначены явно для агрессии против России. Упуская из виду то, какой может стать реакция Москвы на происходящее. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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