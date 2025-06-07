Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.4 комментария
Захарова назвала отказ забирать тела очередной подлостью Киева
Киев пошел на очередную подлость, отказавшись забрать тела украинских военнослужащих, которые российская сторона подготовила для передачи согласно договоренностям в Стамбуле, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат напомнила в своем Telegram-канале , что еще 4 июня в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» говорила, что если Киев не заберет тела своих военных, его осудят на многие поколения вперед. Она тогда заявила: «Попробуй только они не забрать, прокляты будут на многие поколения вперед, – они своими же будут прокляты».
По словам Захаровой, она не могла себе представить, что Киев пойдет на такой шаг, который, по ее мнению, не поддается логике. Она назвала поступок украинских властей очередной подлостью. Россия, по словам официального представителя МИД, передает тела украинских военных в соответствии со стамбульскими договоренностями.
В Минобороны сообщили, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами погибших солдат не состоялся.
Украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.
Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.
Эксперты назвали несколько причин, по которым Киев не принимает тела погибших.