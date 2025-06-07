Захарова назвала отказ забирать тела очередной подлостью Киева

Tекст: Вера Басилая

Дипломат напомнила в своем Telegram-канале , что еще 4 июня в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный» говорила, что если Киев не заберет тела своих военных, его осудят на многие поколения вперед. Она тогда заявила: «Попробуй только они не забрать, прокляты будут на многие поколения вперед, – они своими же будут прокляты».

По словам Захаровой, она не могла себе представить, что Киев пойдет на такой шаг, который, по ее мнению, не поддается логике. Она назвала поступок украинских властей очередной подлостью. Россия, по словам официального представителя МИД, передает тела украинских военных в соответствии со стамбульскими договоренностями.

В Минобороны сообщили, что Украина не вышла на контакт, поэтому обмен телами погибших солдат не состоялся.

Украинская сторона решила отложить проведение обмена на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

Мария Захарова заявила, что киевскому режиму не нужны свои граждане ни живые, ни мертвые.

Эксперты назвали несколько причин, по которым Киев не принимает тела погибших.