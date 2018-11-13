Украинский радикал назвал желание убивать журналистов «человеческой слабостью»

Нападения на журналистов на Украине, которые поддерживают «сепаратистов», оправданны, желание «свести таких людей на тот свет» – это человеческая слабость, к которой надо относиться толерантно, заявил лидер праворадикальной украинской организации С14 Евгений Карась.

Он назвал нападения на журналистов «народным судом», к которому люди прибегают из-за того, что власти не справляются со своими обязанностями, и переживают, что российские медиа, работающие на Украине, способствуют продолжению войны в Донбассе, передает УНИАН.

По его словам, он понимает людей, которые нападают на журналистов на Украине, однако заверил, что праворадикалы С14 не готовы к таким действиям.

«Если мы увидим телеканал «Интер» или NewsOne, то вряд ли С14 (нападет). В принципе, когда на них нападают, я понимаю таких людей. Готовы ли мы сами нападать на NewsOne – вряд ли. Хотя не на всех, я не знаю, может, если журналист Коцаба устроится на NewsOne, против него могут быть стычки, потому что я не считаю его журналистом», – заявил Карась.

Он добавил, что если кто-то видит, как украинцы бьют «сепарского журнагента», то надо «проявлять смирение и милосердие».

«Все мы несовершенны. Если человек решил свести сепара на тот свет – должны толерантно относиться к этой человеческой слабости», – написал Карась.

При этом он подчеркнул, что «сводить в могилу преступников должны власть и силовые структуры».

На прошлой неделе активист одной из украинских радикальных организаций напал в центре Киева на журналиста телеканала NewsOne Богдана Аминова. Ранее этот телеканал уже подвергался силовому давлению со стороны украинских радикалов.