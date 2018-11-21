В Кремле заступились за российское СМИ

Кремль осуждает любые случаи нарушения свободы слова на Западе в отношении российских СМИ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Любые проявления, которые так трактуются, мы решительно осуждаем и считаем их неприемлемыми», – цитирует ФАН ответ Пескова на вопрос о ситуации с удалением учетной записи ФАН в Facebook.

Ранее в среду ФАН обратилось в федеральный окружной суд округа Северная Калифорния, потребовав от соцсети прекратить блокировку страницы издания и выплатить компенсацию за ущерб. Страницу ФАН удалили весной из-за якобы наршения правил соцсети.

В октябре министерство юстиции США обвиняло бухгалтера «Федерального агентства новостей» Елену Хусяйнову во «вмешательстве» в американские выборы. В МИД России заявление минюста США назвали беспардонной ложью.