Российское издание подало на Facebook в суд США

Российское интернет-издание, которое в США подозревали во «вмешательстве» в выборы, подало в американский федеральный суд иск против Facebook.

«Федеральное агентство новостей» (ФАН) и его владелец Евгений Зубарев потребовали от соцсети прекратить блокировку страницы издания, а также выплатить компенсацию за ущерб. Сумма компенсации не называется.

Страницу ФАН удалили весной. В Facebook заявили, что издание нарушило правила соцсети, передает РИА «Новости».

ФАН обвиняет соцсеть в дискриминацией по национальному признаку. Издание подчеркивает, что «не занималось кражей персональной информации и не пыталось незаконно вмешиваться в выборы в США». Указывается, что издание не включено в санкционный список, обвинений против него не выносилось.