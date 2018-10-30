Сын умершей после ампутации ног пенсионерки рассказал о ее последних днях

Младший сын 89-летней пенсионерки, умершей после ампутации обеих ног, Андрей Дронов рассказал, что узнал о смерти матери от брата.

«Мне утром позвонил брат Игорь и сказал, что мамы больше нет. Пока никаких подробностей. Сейчас я в Санкт-Петербурге, жду, когда скажут, в какой день мы сможем ее забрать», – рассказал Дронов RT.

Он рассказал, что исход был ему понятен уже после первой операции, и он еще тогда сказал врачам, что они ее убили.

По словам сына, Мария Дронова в последнее время была в тяжелом состоянии, она отказывалась от еды и воды.

«Я намерен добиться справедливого решения по делу», – заявил Дронов.

Между тем Следственный комитет намерен установить, связана ли смерть пенсионерки с действиями врачей.

«Следователями СК России в рамках расследования уголовного дела незамедлительно проведен осмотр места происшествия, изъята медицинская документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, а также причинно-следственной связи между проведенным лечением и наступившими последствиями», – сообщили в СУ СК по Воронежской области.

Следователи проводят допросы свидетелей и медперсонала больницы.

Женщина умерла в ночь на среду.

Напомним, в начале ноября младший сын 89-летней пациентки воронежской больницы № 3 заявил, что его матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую.

Главврач больницы говорил, что мужчина шантажировал врача и вырвал из истории болезни подписанное им согласие на операцию на левой голени.