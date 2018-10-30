Умерла воронежская пенсионерка с ампутированными ногами

Бывшая узница концлагеря, 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, лишившаяся обеих ног из-за якобы врачебной ошибки, скончалась в Воронеже в ночь на среду, сообщил представитель департамента здравоохранения области.

«Женщина умерла сегодня ночью», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости».

История 89-летней пациентки воронежской больницы № 3 получила резонанс после того, как в правоохранительные органы обратился младший сын женщины, заявивший, что его матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую.

Однако, по словам главврача больницы, мужчина ввел в заблуждение общественность, поскольку шантажировал врача и вырвал из истории болезни подписанное им согласие на операцию на левой голени.

Национальная медицинская палата после появления первой публикации в СМИ провела собственный разбор ситуации и не нашла вины врачей в случившемся.

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал ампутацию якобы здоровой ноги пациентке.