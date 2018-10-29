Рошаль внес ясность в историю с ампутацией пенсионерке «не той» ноги

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал ампутацию якобы здоровой ноги пациентке из Воронежа – 89-летней пенсионерке Марии Дроновой.

После проведенной совместно с экспертами проверки доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль заявил, что врачи невиновны, а сын пенсионерки ввел в заблуждение общественность, преследуя меркантильные интересы, сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе национальной медицинской палаты.

«Здоровых ног у больной не было. Кроме гангрены в области правой стопы у больной было поражение левой голени, угрожающее жизни пациентки. Ей уже до этого была произведена операция на левой голени. При поступлении она жаловалась на боли в левой голени и было получено информированное согласие на операцию слева, что и было сделано врачами», – заявил Рошаль, призвав следователей аккуратнее давать оценки произошедшему.

По словам медика, младший сын больной ввел в заблуждение общественность, поскольку шантажировал врача и вырвал из истории болезни подписанное им информированное согласие на операцию на левой голени.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации СМИ о том, что в одной из больниц Воронежа пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую.

Добавим, что медицинский юрист прокомментировала инцидент.