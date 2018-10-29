Юрист объяснила, что делать потерявшей «не ту ногу» пенсионерке

Медицинский юрист рассказала, какие экспертизы следует потребовать провести родственникам пенсионерки из Воронежа, чтобы доказать врачебную ошибку. Женщине ампутировали две ноги, хотя медицинские показания первоначально предусматривали ампутацию одной.

Медицинский юрист Жанна Алтунян заявила газете ВЗГЛЯД, что родственники пострадавшей женщины сделали правильно, обратившись в правоохранительные органы и Следственный комитет.

«Кроме заявления о непосредственном возбуждении уголовного дела, родственникам надо потребовать в заявлении, чтобы была описана медицинская карта и результаты гистологических исследований. Все, что удаляется или ампутируется, направляется на анализы, чтобы установить клиническую картину. На мой взгляд, нужно заявлять ходатайство, если мы говорим не о гражданском иске, о генетической экспертизе, чтобы понять, описали ли гистологический анализ того самого пациента», – сообщила юрист, отметив, что недобросовестные врачи могут подменить результаты анализов, чтобы уйти от ответственности.

Кроме того, родственники могут попросить назначить следствие судебно-техническую экспертизу медкарты, чтобы понять, вырывались ли страницы, была ли переписана карта и проч.

«Нужна судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причинно-следственную связь. Насколько верно описание клинической картины?Представляла ли угрозу отрезанная нога при консервативной тактике лечения? По фотографиям, которые я видела, там очевидно черные пальцы на правой ноге. То есть очаг инфекции – там, а на левой, которую ампутировали первой, – отек и гиперемия. Но направление давалось на госпитализацию по удаление правой ноги, но почему врач пошел по этому пути?», – задает вопросы юрист.

По словам Алтунян, в зависимости от того, занимал ли хирург воронежской больницы административные посты, ему могут запретить врачебную практику на два и более года, могут лишить свободы от двух до пяти лет, в зависимости от вменяемой статьи.

«Родственники пострадавшей могут обратиться в суд в рамках гражданского судопроизводства, чтобы взыскать компенсацию морального вреда, например, миллион», – уточнил эксперт, заявив, что иск будет удовлетворен, если в ходе следствия будет доказано, что для лечения пациентки отнимать левую ногу было необязательно.

В Воронеже возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как врачи якобы ампутировали пациентке здоровую ногу вместо больной. В конце октября врач из поликлиники поставил Марии Дроновой диагноз «гангрена» и выдал направление на ампутацию правой ноги. Ампутацию левой ноги без видимых признаков гангрены провели 4 ноября, спустя три дня ей ампутировали вторую ногу.