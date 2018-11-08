По факту ампутации пенсионерке «не той ноги» в Воронеже завели дело

В Воронеже возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как врачи якобы ампутировали пациентке здоровую ногу вместо больной, сообщает Следственный комитет (СК).

Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», говорится на сайте СК.

Отмечается, что «в связи с общественным резонансом произошедшего инициирован вопрос об изъятии данного уголовного дела из производства органов полиции». Принято решение о передаче его в органы СК.

Начальник отдела организации контроля в сфере предоставления медицинских услуг территориального органа ведомства по Воронежской области Александр Шлыков сообщил, что Росздравнадзор планирует к концу ноября получить результаты проверки данных об ампутации якобы здоровой ноги, передает РИА «Новости».

Он подтвердил, что пациентке ампутировали и вторую ногу. Женщина «не лишена дееспособности, поэтому все согласия (на оперативное вмешательство) дает только она».

Другие родственники «являются для данного случая посторонними людьми, не имеющими право разглашать врачебную тайну», подчеркнул Шлыков.

Ранее сообщалось, что в Воронеже врачи якобы ампутировали здоровую ногу пожилой пациентке. Медики утверждают, что операция была необходима.