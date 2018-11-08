По факту ампутации пенсионерке «не той ноги» в Воронеже завели дело

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8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
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«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
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В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...
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Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

Владимир Добрынин, журналист
Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...

Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...
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          По факту ампутации пенсионерке «не той ноги» в Воронеже завели дело

          8 ноября 2018, 14:49

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В Воронеже возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после того, как врачи якобы ампутировали пациентке здоровую ногу вместо больной, сообщает Следственный комитет (СК).

          Уголовное дело было возбуждено сотрудниками полиции по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», говорится на сайте СК.

          Отмечается, что «в связи с общественным резонансом произошедшего инициирован вопрос об изъятии данного уголовного дела из производства органов полиции». Принято решение о передаче его в органы СК.

          Начальник отдела организации контроля в сфере предоставления медицинских услуг территориального органа ведомства по Воронежской области Александр Шлыков сообщил, что Росздравнадзор планирует к концу ноября получить результаты проверки данных об ампутации якобы здоровой ноги, передает РИА «Новости».

          Он подтвердил, что пациентке ампутировали и вторую ногу. Женщина «не лишена дееспособности, поэтому все согласия (на оперативное вмешательство) дает только она».

          Другие родственники «являются для данного случая посторонними людьми, не имеющими право разглашать врачебную тайну», подчеркнул Шлыков.

          Ранее сообщалось, что в Воронеже врачи якобы ампутировали здоровую ногу пожилой пациентке. Медики утверждают, что операция была необходима.


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