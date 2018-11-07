Врачи в Воронеже ампутировали пенсионерке не ту ногу

Следователи начали проверку информации СМИ о том, что в одной из больниц Воронеже пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую, сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК по региону Ольга Бовт.

Бовт сообщила, что начата доследственная проверка. Уже «проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники», передает РИА «Новости».

Ранее «Вести Воронеж» сообщили, что у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Сын убедил ее в необходимости срочной операции и отвез в больницу.

Пациентке сделали операцию; врачи заверили, что все прошло нормально, однако когда сын вошел в палату, то увидел, что его матери ампутировали не правую стопу, а левую ногу – до середины бедра.

Мужчина решил разобраться в ситуации, но медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач.

При этом направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, якобы исчезло.

Сын Дроновой написал заявление в следственные органы, а местные СМИ – запрос в департамент здравоохранения Воронежской области с просьбой разобраться в ситуации.

В департаменте здравоохранения заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, так как состояние конечности представляло большую опасность для жизни пациентки.

Почему при этом ей не удалили пораженную гангреной стопу, не поясняется. В данный момент департамент ведет свою проверку действий медиков.

Напомним, в марте в Москве врач шантажировал пациентку ампутацией за отказ от платного лечения.