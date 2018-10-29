Врач обвинил в вымогательстве сына пенсионерки с ампутированными ногами

Главврач городской больницы №3, в которой ранее пенсионерке ампутировали «не ту ногу», заявил, что ее сын Андрей Дронов вымогал у него деньги и украл медкарту пациентки.

Главный врач медучреждения Сергей Шамсутдинов обратился в правоохранительные органы, заявив, что сын пенсионерки, которой ампутировали две ноги, якобы вымогал у него 5 млн рублей и украл медицинскую карту своей матери Марии Дроновой.

Он подчеркнул, что о необходимости ампутации обеих конечностей пациентка и ее близкие знали задолго до госпитализации в ГКБ №3, это подтверждают медицинские документы, сообщает издание «Блокнот Воронеж».

В ответ на заявление врача Андрей Дронов обвинил его во лжи, спрашивая, почему тот раньше не обратился в полицию.

Сын 89-летней женщины сообщил журналистам, что у пенсионерки была гангрена на правой ноге, и конечность подлежала ампутации, но после операции врачи якобы отрезали другую, левую ногу. Он написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

В больнице объяснили, что необходима была ампутация обеих ног:

«На момент поступления в больницу пациентка нуждалась в удалении обеих конечностей. Но ввиду возраста и ее тяжелого состояния было решено провести операцию поэтапно, то есть сначала удалить левую конечность, а затем, после стабилизации состояния – правую. По фото, представленном в СМИ сыном нашей пациентки, у людей, не имеющих медицинского образования, может сложиться впечатление, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно, что это опасная форма гангрены, то есть состояние, угрожающее жизни», – сообщил Шамсутдинов.

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации СМИ о том, что в одной из больниц Воронеже пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую.

Добавим, что медицинский юрист рассказала, какие экспертизы следует потребовать провести родственникам пенсионерки из Воронежа, чтобы доказать врачебную ошибку.