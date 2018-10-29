Врач обвинил в вымогательстве сына пенсионерки с ампутированными ногами

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9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионажеФото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Либералы хоронят феминизм хлопком по ягодицам

Елена Кондратьева, журналист
Что нам говорит история с харрасментом в либеральном издании «Медуза»? Пристают – утрись. Он начальник – ты дурак, «битый небитого везет» – тебе еще с детства мультик показывали. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Врач обвинил в вымогательстве сына пенсионерки с ампутированными ногами

             9 ноября 2018, 18:30
          Фото: gkb3.zdrav36.ru
          Текст: Виктория Федотова

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          Главврач городской больницы №3, в которой ранее пенсионерке ампутировали «не ту ногу», заявил, что ее сын Андрей Дронов вымогал у него деньги и украл медкарту пациентки.

          Главный врач медучреждения Сергей Шамсутдинов обратился в правоохранительные органы, заявив, что сын пенсионерки, которой ампутировали две ноги, якобы вымогал у него 5 млн рублей и украл медицинскую карту своей матери Марии Дроновой.

          Он подчеркнул, что о необходимости ампутации обеих конечностей пациентка и ее близкие знали задолго до госпитализации в ГКБ №3, это подтверждают медицинские документы, сообщает издание «Блокнот Воронеж».

          В ответ на заявление врача Андрей Дронов обвинил его во лжи, спрашивая, почему тот раньше не обратился в полицию. 

          Сын 89-летней женщины сообщил журналистам, что у пенсионерки была гангрена на правой ноге, и конечность подлежала ампутации, но после операции врачи якобы отрезали другую, левую ногу. Он написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

          В больнице объяснили, что необходима была ампутация обеих ног:

          «На момент поступления в больницу пациентка нуждалась в удалении обеих конечностей. Но ввиду возраста и ее тяжелого состояния было решено провести операцию поэтапно, то есть сначала удалить левую конечность, а затем, после стабилизации состояния – правую. По фото, представленном в СМИ сыном нашей пациентки, у людей, не имеющих медицинского образования, может сложиться впечатление, что левая нога не сильно поражена, однако специалистам было очевидно, что это опасная форма гангрены, то есть состояние, угрожающее жизни», – сообщил Шамсутдинов.

          Ранее сообщалось, что следователи начали проверку информации СМИ о том, что в одной из больниц Воронеже пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую.

          Добавим, что медицинский юрист рассказала, какие экспертизы следует потребовать провести родственникам пенсионерки из Воронежа, чтобы доказать врачебную ошибку.


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