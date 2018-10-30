В ДНР сообщили о задержании готовившего теракт агента СБУ

Министерство госбезопасности Донецкой народной республики (МГБ ДНР) пресекло попытку диверсии службы безопасности Украины, которая должна была сорвать выборы руководителя и депутатов ДНР, сообщил пресс-офицер ведомства Михаил Попов.

«МГБ ДНР в результате контрразведывательных мероприятий предотвращена диверсия СБУ, направленная на срыв выборов главы и депутатов Народного совета», – сообщил Попов, передает «Донецкое агентство новостей».

11 ноября на одном из избирательных участков задержали агента СБУ, который пытался передать устройство с зажигательной смесью члену участковой комиссии.

Член комиссии должен был заложить устройство в контейнер с бюллетенями.

Устройство, оснащенное таймером и электровоспламенителем, должно было взорваться после отправки в Центризбирком. Планировалось, что это приведет к масштабному пожару и жертвам.

Информация о готовящемся теракте стала известна в МГБ ДНР и диверсию удалось предотвратить.

«Таким образом, организация указанной диверсии подтверждает намерения киевского режима по срыву демократического избирательного процесса в республике», – заключил представитель ведомства.

Напомним, выборы в ДНР и ЛНР прошли 11 ноября. В Донецкой народной республике победил Денис Пушилин. Во время инаугурации Пушилина в Донецке украинские военные провели обстрел Горловки.