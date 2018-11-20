Украина может лишиться системы центрального водоснабжения

Централизованное водоснабжение и водоотведение на Украине оказалось под угрозой из-за сокращения финансирования, сообщила ассоциация «Укрводоканалэкология».

«Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление на Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения», – говорится в сообщении ассоциации в Facebook.

В ассоциации отметили, что правительство Украины исключило из проекта бюджета на 2019 год средства на программу «Питьевая вода Украины», которая была принята в 2011 году.

Финансирование программы должно было составить 3 млрд гривен (107 млн долларов), но было выделено всего 208 млн гривен (7,4 млн долларов).

Сейчас износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения на Украине составляет более 50%, растет количество аварий, увеличиваются потери воды.

Ситуация осложняется тем, что водоканалам не возместили разницу в тарифах на сумму около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов).

«Водоканалы Украины проводят инвестиционные программы за счет тарифов, но средства, предусмотренные этими программами, являются мизерными по сравнению с масштабами необходимых работ», – говорится в сообщении.

В ассоциации считают, что для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины необходимо около 40 млрд долларов.

«Укрводоканалэкология» обратилась с официальным письмом к председателю Верховной рады Андрею Парубию и народным депутатам с просьбой не допустить коллапса водопроводно-канализационной отрасли.

В ноябре в нескольких регионах Украины был сорван отопительный сезон. На прошлой неделе город Смела Черкасской области Украины, оставшийся без отопления, отключили еще и от водоснабжения.

Жители Киева перекрыли центр города из-за проблем с отоплением.

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