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Житель Оренбурга приговорен за передачу персональных данных российских военных ФБР
Оренбуржец осужден на 19 лет за госизмену и передачу персональных данных военнослужащих России ФБР
Оренбургский суд приговорил 31-летнего жителя к 19 годам строгого режима за передачу ФБР персональных данных военнослужащих России.
Житель Оренбурга был осужден на 19 лет лишения свободы за государственную измену, сообщает ТАСС. Приговор предусматривает отбывание срока в колонии строгого режима.
Он был признан виновным в передаче ФБР персональных данных российских военнослужащих. Приговор был вынесен Оренбургским областным судом.
Согласно информации Центра общественных связей ФСБ, осужденному вменили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ и государственную измену.
Суд постановил, что мужчина 1993 года рождения передал иностранному разведывательному агентству данные, содержащие личную информацию российских военнослужащих, что представляло угрозу национальной безопасности.
Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи Службе безопасности Украины сведений о дислокации российской ПВО, что могло позволить нанести огневые удары по позициям российских войск.
Житель Ялты был признан виновным в государственной измене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.
А суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска за передачу данных об объектах ВС России украинским кураторам, что квалифицируется как государственная измена.