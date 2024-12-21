Житель Оренбурга приговорен за передачу персональных данных российских военных ФБР

Оренбуржец осужден на 19 лет за госизмену и передачу персональных данных военнослужащих России ФБР

Tекст: Мария Иванова

Житель Оренбурга был осужден на 19 лет лишения свободы за государственную измену, сообщает ТАСС. Приговор предусматривает отбывание срока в колонии строгого режима.

Он был признан виновным в передаче ФБР персональных данных российских военнослужащих. Приговор был вынесен Оренбургским областным судом.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ, осужденному вменили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ и государственную измену.

Суд постановил, что мужчина 1993 года рождения передал иностранному разведывательному агентству данные, содержащие личную информацию российских военнослужащих, что представляло угрозу национальной безопасности.

Ранее жителя Керчи приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену после передачи Службе безопасности Украины сведений о дислокации российской ПВО, что могло позволить нанести огневые удары по позициям российских войск.

Житель Ялты был признан виновным в государственной измене за передачу Украине данных о вылете авиационного комплекса из Сочи и приговорен к 14 годам в колонии строгого режима.

А суд в Ярославле арестовал жителя Рыбинска за передачу данных об объектах ВС России украинским кураторам, что квалифицируется как государственная измена.