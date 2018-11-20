На Украине нашли брата кандидата России на пост главы Интерпола

У российского кандидата на должность главы Интерпола генерал-майора полиции Александра Прокопчука есть младший брат Игорь, занимающий пост главы представительства Украины при международных организациях в Вене, сообщают украинские СМИ.

Игорь Прокопчук, восемь лет возглавляющий представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим братом российского кандидата на должность главы Интерпола Александра Прокопчука, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское «Зеркало недели».

«В МИД Украины утверждают, что родственные связи не повлияли на работу постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука и не вредят национальным интересам Украины», – пишет «Украинская правда».

Также в МИД заявили, что работа Прокопчука заслужила высокую оценку со стороны партнеров страны и не нанесла ущерба национальным интересам страны.

Нового главу Интерпола должны назначить после пропажи прежнего председателя организации Мэн Хунвэя, которого нашли в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

Ранее Украина пригрозила покинуть Интерпол в случае, если главой организации станет россиянин. В Кремле кандидатуру Александра Прокопчука поддержали.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах», – заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.