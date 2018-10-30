Умер работавший в России литовский режиссер Эймунтас Някрошюс

Известный литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс умер на 66-м году жизни, сообщил его родственник, член парламента страны Арвидас Някрошюс.

«Эймунтас Някрошюс (21 ноября 1952 года – 20 ноября 2018 года). Покойся с миром», – говорится в сообщении политика в соцсети Facebook.

Состояние режиссера ухудшилось после возвращения из поездки, ночью он скоропостижно скончался в вильнюсской больнице Сантарос, передает РИА «Новости».

Соболезнования выразила президент Литвы Даля Грибаускайте: «Это огромная потеря для всего театрального мира, в котором выдающийся талант Эймунтаса Някрошюса представлял нашу страну и постоянно прославлял имя Литвы. В течение четырех десятилетий каждый новый созданный режиссером спектакль становился большим событием как на наших сценах, так и мировых».

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимир Урин выразил соболезнования от имени учреждения, отметив, что Някрошюс был уникальным режиссером с присущим лишь ему оригинальным театральным языком, передает ТАСС.

Он напомнил, что литовский режиссер «сделал в Большом театре три спектакля», а именно «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Макбет» и «Дети Розенталя».

При этом «Дети Розенталя» были первой оперной партитурой, которую Большой театр заказал композитору в 21 веке», отметил Урин.

Гендиректор ГАБТ добавил, что Някрошюс «умел создавать совершенно особый театральный мир индивидуальной образности», «был безукоризненно верен драматургическому материалу, но открывал его зрителям в свойственном ему стиле – неожиданно, ярко и талантливо», потому «кончина мастера такого уровня – огромная потеря для всего мирового искусства».

Эймунтас Някрошюс родился в 1952 году в одной из деревень Расейняйского района Литвы. Окончил ГИТИС в 1978 году, работал в Вильнюсском Молодежном театре и в Каунасском драматическом театре.

В 1992–1998 годах был режиссером Международного театрального фестиваля LIFE, в рамках которого поставил спектакли «Моцарт и Сальери», «Дон Жуан», «Пир во время чумы» Пушкина, «Три сестры» Чехова, «Гамлет» Шекспира.

В 1998 году стал художественным руководителем театра Meno Fortas и поставил в этом театре «Макбет» и «Отелло» Шекспира, «Времена года» по Кристийонасу Донелайтису.

Также ставил чеховские «Чайка» и «Иванов» в Teatro di Roma, оперу Верди «Макбет».

Получил множество наград, в том числе премию Станиславского, «Золотую маску» (Москва), премию Союза театров Европы, Европейскую театральную премию «Новые театральные реалии», а также призы ведущих европейских театральных фестивалей.

Также является заслуженным деятелем искусств Литвы, лауреатом Государственной премии СССР (1987).