Кожемяко зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона, сообщила секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Камаева сообщила, что Кожемяко «получил подписи большинства партий, которые имеются среди муниципальных депутатов», включая КПРФ, «Справедливую Россию», «Партию пенсионеров». Также он предоставил «максимальное количество подписей избирателей, необходимое для регистрации». Хотя 160 подписей признали недействительными, оставшихся было достаточно для регистрации.

Камаева уточнила, что самовыдвиженец Кожемяко – третий зарегистрированный кандидат. Также на пост главы Приморья претендуют Роза Чемерис (партия «За женщин России») и бывший вице-губернатор края Игорь Степаненко («Патриоты России»), передает ТАСС.

Документы на регистрацию подали 11 человек.

14 ноября Кожемяко подал в региональный избирком документы на регистрацию кандидатом на выборах главы региона. Политолог Олег Матвейчев отметил, что за короткий срок на должности Кожемяко успел многое сделать для региона.

Выборы главы Приморья состоятся 16 декабря.