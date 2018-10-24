Песков опроверг сообщения Киева о встрече в «нормандском формате»

В графике российского президента Владимира Путина на мемориальных мероприятиях 11 ноября в Париже не значится встреча в «нормандском формате», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящее время таких планов нет», – сказал он ТАСС.

Ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко не исключила, что в Париже, куда намерен прибыть Петр Порошенко, могут состояться контакты «нормандской четверки».

11 ноября в Париже будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны. В этот день ожидается встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.