В Киеве оценили возможность встречи Путина с Порошенко один на один

Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко рассказала, какие встречи ожидаются у Петра Порошенко во время поездки в Париж 11 ноября.

«Что будет происходить во Франции? Какой формат встреч? Все возможные встречи, но невозможна единственная встреча в формате Порошенко-Путин, один на один, такого не будет», – заявила она в эфире украинского ТВ. Слова Луценко приводит РИА «Новости».

Представитель Порошенко при этом не исключила многостороннюю встречу с участием лидеров России и Украины, переговоры в «нормандском формате».

«Но встречи один на один с Путиным быть не может», – добавила она.

В пятницу помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча на высшем уровне в «нормандском формате» пока не планируется. Москва ранее заявляла, что не отказывается от «нормандского формата», однако такие переговоры кощунственно собирать после убийства лидера провозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

11 ноября в Париже будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны. В этот день ожидается встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.