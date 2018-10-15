Автомобили футболиста Тарасова арестованы приставами

Приставы наложили обеспечительный арест на два «дорогостоящих автомобиля» футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

Адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин сообщил, что машины арестовали в рамках исполнительного производства о взыскании долга по алиментам, передает ТАСС.

«Судебные приставы-исполнители в рамках задолженности по алиментам супруге Дмитрия Тарасова Оксане вынесли постановление об аресте транспортных средств. Арестованы два дорогостоящих автомобиля Mercedes: «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-класса – прим. ВЗГЛЯД) и кабриолет», – рассказал Жорин.

Решение о взыскании алиментов с футболиста суд вынес еще в 2011 году после развода Тарасовых. Однако за шесть лет спортсмен выплачивал суммы лишь частично, в связи с чем образовался долг свыше 15 млн рублей.

Тарасов обратился с иском в Преображенский суд Москвы об уменьшении размера задолженности, однако получил отказ. Суд сообщил, что возвратил иск, так как дело должен рассматривать мировой судья.

ФК «Локомотив» признал долг футболиста и предложил погасить его из зарплаты Тарасова «в кратчайшие сроки». Сам спортсмен с этим не согласен.