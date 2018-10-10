ФК «Локомотив» нашел решение по алиментам Тарасова

Футбольный клуб «Локомотив» пообещал погасить задолженность полузащитника Дмитрия Тарасова по алиментам из его зарплаты, сообщил адвокат бывшей жены спортсмена Сергей Жорин.

По словам Жорина, исполнительный лист на основании решения Преображенского суда Москвы в 2011 году был передан в клуб, который и выплачивал алименты экс-супруге Тарасова, передает ТАСС.

Но, отметил он, из-за отсутствия индексации образовалась задолженность.

«Футбольный клуб «Локомотив» признал долг перед моей доверительницей, заявив, что в кратчайшие сроки погасит долг по алиментам. Однако сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд сократить ее и обвинил бывшую жену в запрете в общении с дочкой», – сказал Жорин.

В понедельник Жорин сообщал, что футболист Тарасов может стать фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов на ребенка от первого брака.

Напомним, решение о взыскании алиментов было вынесено еще в ноябре 2011 года, однако в течение шести лет выплаты начислялись не в полном объеме, в результате задолженность превысила 15 млн рублей.