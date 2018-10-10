Футболиста Тарасова обвинили в уклонении от уплаты алиментов

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов может стать фигурантом уголовного дела о невыплате алиментов на ребенка от первого брака, сообщил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы экс-супруги спортсмена Оксаны.

Решение о взыскании алиментов было вынесено еще в ноябре 2011 года, однако в течение шести лет выплаты начислялись не в полном объеме, в результате задолженность превысила 15 млн рублей, передает ТАСС.

Исполнительный лист был передан в футбольный клуб «Локомотив», за который играет Тарасов, однако клуб также отказался гасить долг, ссылаясь на финансовые проблемы. Сам спортсмен обратился в суд с иском о снижении выплат вчетверо и пересчете долга.

В настоящее время исполнительный лист передан приставам. Первая жена спортсмена планирует добиться принудительного взыскания, в результате чего Тарасову могут запретить выезд за границу.