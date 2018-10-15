Суд отказался рассматривать иск задолжавшего 15 млн рублей футболиста Тарасова

Преображенский суд Москвы решил, что в его компетенцию не входит рассмотрение иска футболиста Дмитрия Тарасова («Локомотив») к бывшей жене Оксане Тарасовой.

В суде сообщили, что иск «возвращен заявителю». Дело должно рассматриваться мировым судьей, передает ТАСС.

Адвокат Тарасовой Сергей Жорин сообщил, что полузащитник «Локомотива» хочет снизить размер задолженности по алиментам. Тарасов также просит освободить его от оплаты государственной пошлины, которая в подобных ситуациях не превышает 1 тыс. рублей.

Напомним, решение о взыскании алиментов было вынесено еще в ноябре 2011 года, однако в течение шести лет выплаты начислялись не в полном объеме, в результате задолженность превысила 15 млн рублей.