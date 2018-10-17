Составлен психологический портрет керченского стрелка

Устроивший стрельбу в керченском колледже Владислав Росляков был зациклен на цели отомстить, полагает профессор, декан факультета психологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Евгений Черный.

«Пойти на такое мог только молодой человек, неуверенный в себе, с низкой самооценкой (которая нередко маскируется в самоуверенность и амбициозность), испытывающий отчужденность и отверженный», – цитирует Черного РИА «Новости».

Он сказал, что для решения совершить преступление могло быть достаточно незначительного повода. Обида и стремление достичь справедливости порождают жажду мести.

Специалист отметил, что при внешне спокойном и тихом поведении внутри подростка мог назревать взрыв.

«Он застрял на цели совершить что-то страшное и отомстить, поэтому не открывался людям и вел обособленный образ жизни, тщательно готовясь к преступлению», – пояснил он.

В понедельник стало известно, что тело Рослякова еще не похоронили, так как следственные действия по делу о стрельбе в керченском колледже продолжаются.

Мать Владислава Рослякова перестала ходить на работу.

17 октября студен Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Он планировал нападение с 2017 года.