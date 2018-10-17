Мать керченского стрелка перестала ходить на работу

Мать Владислава Рослякова, устроившего стрельбу со взрывом в Керченском политехническом колледже, с момента трагедии не выходит на работу, сообщил главврач Крымского онкологического диспансера Игорь Акишевич.

Акишевич сообщил, что женщина работает в онкодиспансере санитаркой, передает ТАСС.

В день трагедии в учреждение доставили трех пострадавших; их принимала мать Рослякова.

Главврач добавил, что женщина не выходит на работу с момента стрельбы в колледже. При этом он не знает, что является причиной ее отсутствия.

Отмечается, что мать Рослякова работает в онкодиспансере около десяти лет, к ее работе никогда не было нареканий.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и подорвал бомбу в керченском колледже. Молодой человек планировал нападение с 2017 года.

Очевидцы сообщили, что стрелок искал директора колледжа Ольгу Гребенникову и, не найдя ее, начал стрелять во всех подряд.

Во вторник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после трагедии в Керчи предложила повысить возраст, дающий право на покупку оружия, до 25 лет.