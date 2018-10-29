Тело керченского стрелка до сих пор не предали земле

Тело Владислава Рослякова, устроившего бойню в керченском колледже, не захоронили, следственные действия продолжаются до сих пор, рассказал источник в правительстве Крыма.

«Пока тело не захоронено, следственные действия еще не завершены», – пояснил собеседник, передает РИА «Новости».

Ранее глава администрации Керчи Сергей Бороздин опроверг информацию об отдельном специальном захоронении для Рослякова и уточнил, что его похоронят там, где решат родственники.

17 октября студен Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Стрелок планировал нападение с 2017 года.