Васильева рассказала о драке великих советских актрис

Конфликт советских актрис Натальи Гундаревой и Татьяны Дорониной в театре Маяковского однажды привел к драке, рассказала народная артистка России Татьяна Васильева.

Васильева в 1983 году пришла работать в труппу театра Маяковского, где стала свидетельницей конфликта Гундаревой и Дорониной.

«Когда они начали репетировать, Наташа дала по физиономии Татьяне Васильевне, была такая рукопашная», – приводит слова Васильевой «Московский комсомолец» со ссылкой на канал «Россия 1».

Васильева сказала, что Гундарева не могла стерпеть присутствие второй сильной женщины.

«Это был театр для нее», – сказала Васильева, добавив, что именно трудный характер привел к проблемам Гундаревой в личной жизни.

В начале 1980-х годов конфликт достиг высшей точки, Дорониной пришлось уйти, вернувшись в чеховский МХАТ. Через четыре года Доронина основала МХАТ им. Горького.

Гундарева осталась в театре Маяковского, но после инсульта в начале 2000-х годов так и не вернулась на сцену. В 2005 году она скончалась после повторного инсульта.