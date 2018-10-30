Американский «грузовик» совершил стыковку с МКС

Американский грузовой корабль Cygnus совершил успешную стыковку c МКС.

Стыковка произошла в 15.31 мск, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию маневра НАСА.

Астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор и астронавт Европейского космического агентства Александер Герст при помощи манипулятора Canadarm2 захватили Cygnus и притянули его к шлюзовому отсеку модуля Unity.

На МКС привезли продовольствие, оборудование для научных исследований и различные запчасти.

Пуск ракеты-носителя Antares с кораблем Cygnus был произведен с космодрома Валлопс в штате Вирджиния 17 ноября. Старт ракеты переносили несколько раз из-за неблагоприятной погоды.

В сентябре 2018 года Россия заключила контракт на поставку США двигателей РД-181 для американских носителей типа Antares.