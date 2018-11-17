Корабль Cygnus с грузом для МКС стартовал в Виргинии на ракете Antares

Ракета-носитель Antares с космическим кораблем Cygnus, доставляющим на Международную космическую станцию (МКС) более 3 тонн груза, стартовала с космодрома в Виргинии.

Трансляция запуска велась НАСА, передает РИА «Новости».

Старт ракеты с космодрома Валлопс (штат Виргиния) был дан в 12:01 мск, прибытие грузового корабля на МКС запланировано на 19 ноября.

Отмечается, что запуск грузового корабля к МКС дважды переносили из-за неблагоприятных погодных условий.



Ракета-носитель Antares и грузовой корабль Cygnus принадлежат компании Northrop Grumman, которая поглотила в прошлом году компанию Orbital ATK.

Ранее сообщалось, что Россия заключила контракт на поставку США новой партии двигателей РД-181 для американских ракет-носителей типа Antares.