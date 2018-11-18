Агентство ООН пожаловалось на дефицит в 360 млн долларов из-за США

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ начнет 2019 год с дефицита в 360 млн долларов, сообщил медиа-советник организации Аднан Абухсена.

Он пояснил, что такая ситуация сложилась из-за «продолжающегося приостановления помощи» со стороны США, передает РИА «Новости».