Трамп увязал вопрос помощи Палестине с возобновлением переговоров с Израилем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил под вопрос выделение «сотен миллионов долларов в год» Палестине в связи с неготовностью последней вести переговоры «о давно назревшем мирном договоре с Израилем».

«Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения», – написал Трамп в своем Twitter.

Так, по его словам, Палестина даже «не хочет вести переговоров о давно назревшем мирном договоре с Израилем».

Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты сняли с повестки переговоров Иерусалим – «самую сложную часть».

«Почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы в то время, когда палестинцы не хотят вести мирные переговоры?» – написал Трамп.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Палестине Вашингтон предложил сделать столицей другой город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях решения Трампа.

Добавим также, ранее США призвали Пакистан «заработать» предоставленную финансовую помощь. При этом, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, решение о заморозке выплаты финансовой помощи не связано с тем, что Пакистан поддержал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о непризнании Иерусалима столицей Израиля.