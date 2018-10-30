Нетаньяху вступил в должность главы минобороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возглавил минобороны Израиля, теперь под его контролем четыре министерских поста: обороны, иностранных дел, здравоохранения, репатриации и интеграции.

«Впервые я вступаю в должность министра обороны и знаю, что делаю это, когда есть много критики в адрес политики государства в области безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Глава правительства заявил, что вопрос безопасности государства «находится вне политики и личных интересов».

Нетаньяху пояснил, что «по совершенно понятным причинам» не может раскрыть «полностью ту картину, которую видят главы силовых структур, начальник Генштаба» и сам премьер. Остальные могут видеть «лишь часть картины полномасштабной войны, которая разворачивается в эти дни». Глава правительства заявил о намерении «завершить эту войну и принести безопасность жителям юга и всем гражданам Израиля», передает РИА «Новости».

Нетаньяху надеется, что политический кризис в Израиле удастся преодолеть, сохранив право-религиозную коалицию.

Он заявил о том, что сейчас в стране нельзя «свергать правительство» и устраивать досрочные выборы, так как Израиль проходит через «один из самых непростых периодов с точки зрения безопасности». Нетаньяху напомнил, что «еще целый год до выборов». Он выразил надежду, что «партнеры проявят ответственность и не станут добиваться падения правительства».