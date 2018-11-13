Израиль отчитался, сколько палестинских ракет сбил

Палестинские боевики выпустили за сутки 460 ракет и мин по Израилю, израильские войска обстреляли в секторе Газа 160 целей в ответ, сообщили в пресс-службе армии Израиля.

«За время масштабного наступления, которое вел ХАМАС, зафиксировано примерно 460 пусков из сектора Газа по Израилю. Свыше ста были перехвачены системой ПВО «Железный купол», – сообщили в израильской армии, передает РИА «Новости».

В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по 160 целям ХАМАС и палестинского «Исламского джихада», говорится в этом сообщении.

В результате взаимных обстрелов семь человек погибли с палестинской стороны и один человек с израильской, добавляет агентство.

Группировки сектора Газа объявили о прекращении огня с посредничеством Египта, в Израиле эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Ранее в Сети опубликовали видео массированного ракетного обстрела боевиков по югу Израиля. Под обстрел попал израильский автобус, один гражданин Израиля оказался тяжело ранен.

В связи с обстрелами Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа.