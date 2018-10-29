Министр обороны Израиля объявил об отставке

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в среду днем объявил о решении оставить свой пост, как ранее и предполагали СМИ.

«Я здесь для того, чтобы объявить о моей отставке с поста министра обороны», – сказал Либерман на пресс-конференции.

Свое решение он объяснил несогласием с прекращением боевых действий против палестинских боевиков в секторе Газа, сообщает РИА «Новости».

Также Либерман призвал провести в стране досрочные парламентские выборы «как можно скорее». По его словам, дату удастся согласовать к воскресенью.

Ранее в среду Reuters сообщило, что Либерман объявил об отставке, однако позже агентство опровергло это сообщение, уточнив, что политик в 14.00 мск выступит со специальным заявлением для прессы.

В последние дни произошло очередное обострение отношений Израиля и Палестины. Однако утром в среду арабские СМИ сообщили, что между Израилем и ХАМАС достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта. Это вызвало протесты среди жителей юга Израиля.

При этом Либерман отмежевался от решения коллег по правительству о прекращении боевых действий в секторе Газа после суток обмена ударами с палестинскими боевиками, которые также согласились на перемирие и со вчерашнего вечера его соблюдают. Политик назвал «фейковой новостью» сообщения о том, что он голосовал за, и вновь призвал нанести «жесткий удар» по правящему в анклаве движению ХАМАС.

Ранее в среду премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, объясняя решение о перемирии с ХАМАС, заявил, что «настоящее лидерство – это не принятие легких решений, а принятие правильных решений». «Иногда надо идти не на поводу общественного мнения, а вопреки ему», – добавил премьер, сообщает Ynetnews.

Уход русскоязычного лидера партии «Наш дом Израиль» не лишает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху поддержки парламентского большинства, но сокращает правящую в Израиле право-религиозную коалицию до минимального 61 мандата из 120, повышая вероятность досрочных выборов.

Либерман занимал пост министра обороны Израиля с 30 мая 2016 года.