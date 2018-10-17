Глава минобороны Израиля объявил об отставке

Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман в среду объявил о решении оставить свой пост.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Либерман занимал пост министра обороны Израиля с 30 мая 2016 года.

Отставка происходит на фоне очередного обострения отношений Израиля и Палестины. В понедельник в Сети опубликовали видео массированного ракетного обстрела боевиков по югу Израиля. Под обстрел попал израильский автобус, один гражданин Израиля оказался тяжело ранен. В связи с обстрелами Израиль закрыл КПП на границе с сектором Газа.