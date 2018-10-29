Сообщение об отставке министра обороны Израиля опровергнуто

Информационное агентство Reuters, сообщившее ранее в среду о решении министра обороны Израиля Авигдора Либермана покинуть свой пост, опровергло объявление об отставке главы ведомства.

Агентство уточняет, что Либерман в 14.00 мск выступит со специальным заявлением для прессы. До настоящего времени тема его выступления не объявлялась, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава минобороны Израиля Авигдор Либерман объявил о решении оставить свой пост.

В последние дни произошло очередное обострение отношений Израиля и Палестины. За последние два дня ракетных обстрелов в Израиле было госпитализировано не менее 108 человек. За последние сутки палестинские боевики выпустили по Израилю 460 ракет, а израильские военные в ответ поразили 160 целей на территории сектора Газа.

Утром в среду арабские СМИ сообщили, что между Израилем и ХАМАС достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта. Это вызвало протесты среди жителей юга Израиля.