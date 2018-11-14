Жители юга Израиля перекрыли дороги в знак протеста против перемирия с ХАМАС

Жители населенных пунктов на юге Израиля, пострадавших от ракетных обстрелов ХАМАСа, перекрыли сразу несколько дорог, выступая против примирения с боевиками.

В частности, перекрыты въезд на КПП Керем-Шалом и въезд в региональный совет Эшколь на северо-востоке пустыни Негев в Южном округе Израиля.

«В Газу везут мешки с сахаром, продукты. Я могу это понять – там тоже люди живут. Но туда везут цемент и строительные материалы, которые немедленно используются для строительства террористических тоннелей и бункеров с ракетами! Это в голове не укладывается. Все это знают, все министры в кабинете – и это все равно допускается. В этом нет никакой логики, мы снабжаем наших злейших врагов», – заявила одна из участниц протестов, сообщает MIGnews.com.

Примирение, о котором сообщают СМИ, протестующие называют «позорным поражением», а премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвиняют в «предательстве интересов граждан юга».

Мэр города Сдерот на юге Израиля Алон Давиди также заявил, что прекращение огня не имеет смысла. «Мои чувства не меняются, потому что только крупномасштабная военная операция, такая как Нерушимая скала принесет с собой тишину, к которой мы стремимся», – сказал Давиди.

Демонстранты потребовали от членов военно-политического кабинета – Авигдора Либермана, Нафтали Беннета и Аелет Шакед подать в отставку.

Напомним, утром в среду арабские СМИ сообщили, что между Израилем и ХАМАСом достигнута договоренность о прекращении огня при посредничестве Египта.

За последние два дня ракетных обстрелов в Израиле было госпитализировано не менее 108 человек. За последние сутки палестинские боевики выпустили по Израилю 460 ракет, а израильские военные в ответ поразили 160 целей на территории сектора Газа.