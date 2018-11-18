Кремль исключил автоматическую передачу Курильских островов Японии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов, отметив, что автоматическая передача территорий невозможна.

«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. И так быть не может», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что взятие за основу переговоров советско-японской декларации 1956 года не означает, что произойдет автоматическая передача территорий.

В четверг МИД прояснил позицию России по Курилам на фоне слухов о передаче островов.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.