Кремль опубликовал фото визита Путина к митрополиту Тихону

На сайте Кремля появились фотографии с визита президента России Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, наместником которого является митрополит Тихон (Шевкунов).

«В ходе посещения обители главу государства сопровождал наместник монастыря – митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов)», – сообщается на сайте Кремля.

Пресс-служба публикует 19 фотографий с визита Путина в монастырь.

О том, что Путин посетил Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, сообщил накануне пресс-секретарь Дмитрий Песков.