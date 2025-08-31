Путин прибыл в Китай

Tекст: Антон Антонов

Самолет приземлился в аэропорту Биньхай. Путина встречал почетный караул. Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол Ррссии Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.

В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня и включает посещение Тяньцзиня и Пекина по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

