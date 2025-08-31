То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.20 комментариев
Путин прибыл в Китай
Самолет президента России Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзинь в Китае, сообщают информационные агентства.
Самолет приземлился в аэропорту Биньхай. Путина встречал почетный караул. Во встрече участвовали член Политбюро, секретарь парткома Тяньцзиня Чэнь Миньэр, посол Ррссии Игорь Моргулов и российские старшие дипломатические сотрудники. Президент на «Аурусе» направился в предоставленную ему резиденцию, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине будут обсуждаться все вопросы двусторонней повестки. Стороны планируют уделить внимание развитию стратегического партнерства между Россией и Китаем. Лидеры двух стран также намерены рассмотреть актуальные международные и региональные вопросы.
В пятницу Кремль опубликовал программу визита Путина в Китай. Президент России Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом, где примет участие в саммите ШОС и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Программа визита главы российского государства рассчитана на четыре дня и включает посещение Тяньцзиня и Пекина по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.