Российские фигуристы установили мировой рекорд в произвольном танце

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин установили мировой рекорд в произвольном танце на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию в России.

За прокат произвольного танца Степанова и Букин набрали 124,94 балла, побив рекорд американцев Мэдисон Хаббел и Захари Донохью (122,39 балла), передает ТАСС.

Всего по сумме двух программ Степанова и Букин набрали 199,43 балла и завоевали золото в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они отправятся на финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Ванкувере.

«Мировой рекорд? Спасибо, что сказали про мировой рекорд, мы даже не знали. Мы сейчас думаем о другом, о программе, как ее можно улучшить, какие ошибки сделали. Честно, мы не задумывались о рекордах, нам нужно улучшить все, есть куда стремиться и над чем работать», – сказал Букин.

«После такого проката нужно работать над всем, у нас каждая деталь важна. На данный момент это для нас лучший прокат, мы его еще разберем, стремимся к лучшему. Сейчас мы не думаем о финале Гран-при, мы сейчас просто рады сегодняшнему дню», – отметила Степанова.