Шредер: США обходятся с Германией как с оккупированной страной

Бывший глава германского правительства Герхард Шредер резко раскритиковал политику Вашингтона по отношению к Берлину.

«Мы не можем мириться с тем, что с нами обходятся как с оккупированной страной», – приводит его слова ИноТВ со ссылкой на немецкий телеканал N-TV.

«Когда же я наблюдаю за поведением американского посла, то у меня складывается впечатление, что он скорее считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», – добавил Шредер.

По его словам, Германия должна искать союзников со схожими интересами. Он призвал сплотиться тех, «кто страдает от конфликтов, которые развязали Соединенные Штаты».

Ранее Шредер заявлял, что российский Крым – это реальность, которую однажды всем придется признать.