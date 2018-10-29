Трамп усомнился в лояльности вице-президента США

Американское издание The New York Times утверждает, что глава Белого дома Дональд Трамп в ходе разговоров с людьми из своего окружения якобы неоднократно спрашивал, считают ли они лояльным вице-президента США Майкла Пенса.

По словам источников издания в Белом доме, в течение последних недель Трамп повторял этот вопрос так много раз, что встревожил некоторых из своих советников, передает ТАСС.

Большинство сотрудников Белого дома заверили президента Соединенных Штатов в том, что «Пенс является преданным бойцом».

Вместе с тем советники Трампа вне американской администрации заострили внимание на том, что Пенс, возможно, остается лояльным, однако «исчерпал свою полезность». Они предположили, что Трампу на выборах 2020 года, возможно, следовало бы выбрать иного кандидата в вице-президенты США, к примеру того, кто принес бы ему больше голосов женщин-избирателей.

В публикации также говорится, что, по одной из версий, Трамп, в действительности, пытается оценить лояльность главы аппарата вице-президента США. Эту должность занимает Ник Эйерс. По словам источников, Трамп рассматривает Эйерса в качестве возможной замены Джона Келли, являющегося руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Восточно-азиатского саммита (ВАС) в Сингапуре.

Ранее стало известно об отставке очередной ключевой фигуры из окружения Трампа.