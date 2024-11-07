При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.8 комментариев
Депутат Рады выразил надежду на появление в Киеве мурала с Трампом
Депутат Рады Заблоцкий выразил надежду на появление в Киеве памятника Рейгану и мурала с Трампом
В Киеве следует установить памятник бывшему президенту США Рональду Рейгану, а также разместить мурал с изображением избранного главы американского государства Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий.
Заблоцкий отметил, что контроль над Конгрессом США переходит к Республиканской партии. Он выразил надежду, что в связи с этим получит разрешение «на установку памятника» Рейгану в Киеве. «Как и на мурал Трампу, который тоже давно в работе», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Трамп заявлял, что сможет урегулировать ситуацию на Украине до своего официального вступления в должность. При этом Трамп не исключал, что ради мира Украине придется уступить часть своей территории.