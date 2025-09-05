Песков высказался о цинизме Трампа

Tекст: Алексей Дегтярев

Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».

«Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.

В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.

Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.

Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.