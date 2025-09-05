Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Песков высказался о цинизме Трампа
Американский президент Дональд Трамп циничен в хорошем смысле этого слова, он воспринимает ситуацию с точки зрения бизнеса, потому с ним проще договариваться, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Позиция Трампа отличается от позиции стран ЕС, американский лидер гораздо более конструктивен, сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам».
«Он, в хорошем смысле этого слова, достаточно циничен. В плане того, что зачем воевать, если можно торговать. И исходя из этих интересов Америки, он делает все, чтобы прекратить войны», – пояснил представитель Кремля.
В этом плане интересы главы американской администрации совпадают с интересами России, поскольку российская сторона пытается достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.
Однако пока это невозможно, Россия продолжит добиваться целей с помощью спецоперации.
Также представитель Кремля отмечал, что новую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа могут организовать быстро, как это было с переговорами на Аляске.
Ранее президент России указывал, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.