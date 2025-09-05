Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро

Tекст: Алексей Дегтярев

«Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.

По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.

«Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.

Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.