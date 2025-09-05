  • Новость часаПутин заявил о необходимости референдума по территориям Украины
    Рубль взял курс на долгое ослабление
    Путин назвал любые войска на Украине законными целями
    Путин: Россияне едят мало рыбы
    Азербайджан заподозрили в поставках Украине старых МиГ-29
    Импортозамещенный серийный SJ-100 совершил первый полет
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Путин указал на недоговороспособность Зеленского
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Плохая экспертиза, умноженная на пропаганду, создает из России врага

    Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 сентября 2025, 12:14 • Новости дня

    Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована быстро, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.

    По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.

    «Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.

    Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.

    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    5 сентября 2025, 09:24 • Новости дня
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия рассматривает любые вооруженные контингенты на территории Украины как законные военные цели, подчеркнул президент Владимир Путин в ходе ВЭФ.

    Президент России Владимир Путин заявил, что любые вооруженные силы, находящиеся на территории Украины, будут считаться законными целями для поражения, передает РИА «Новости».

    «Что касается возможных контингентов воинских на Украине, ну это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО, поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – заявил российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы стараются найти новые источники пополнения для Вооруженных сил Украины. В Австрии отметили наличие раскола внутри «коалиции желающих» поддерживать Киев. Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз подготовил для Украины 90 тыс. военных.

    5 сентября 2025, 09:43 • Новости дня
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил, что любые попытки договориться по важнейшим вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским сейчас будут безуспешными.

    Президент России Владимир Путин заявил о невозможности достичь договоренности с Владимиром Зеленским по ключевым вопросам, передает ТАСС.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума он подчеркнул, что не видит большого смысла в контактах с украинской стороной.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам (с Зеленским). Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам: даже если будет политическая воля – в чем я сомневаюсь – есть юридическо-технические трудности», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил приглашение Владимира Путина президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Москву.

    Владимир Путин пригласил Зеленского в Москву для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. Владимир Зеленский ранее отказался приехать в Москву на встречу с российским президентом.

    5 сентября 2025, 09:12 • Новости дня
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что Россия обладает более совершенными решениями для сжижения газа по сравнению с американскими аналогами.

    По его словам, Россия располагает технологиями добычи и сжижения газа, которые превосходят американские по эффективности, передает РИА «Новости».

    Путин отметил: «Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые гораздо более эффективными являются, чем те, которыми располагают наши американские некоторые партнеры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Он также заявил о важности устойчивого развития традиционных отраслей региона. Путин предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.

    5 сентября 2025, 07:06 • Новости дня
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейские военные при поддержке США разработали проект развертывания многотысячного контингента на территории Украины, сообщил источник Wall Street Journal.

    План развертывания европейского военного контингента на Украине подготовлен главами армий стран Европы при участии американских генералов, сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. Численность контингента, согласно данным, должна превысить 10 тыс. военнослужащих.

    Сухопутная часть сил планируется разделить на две группы: одна займется обучением и поддержкой украинских войск, а отдельная «сила сдерживания» будет предназначена для предотвращения возможного российского наступления. Воздушное патрулирование собираются осуществлять военными самолетами, базирующимися за пределами Украины.

    В создании детального плана участвовали американские генералы, в том числе глава объединенного командования НАТО в Европе.

    «Силы сдерживания не будут задействованы в боевых действиях, их задачей станет предотвращение дальнейшей эскалации», – сказал собеседник издания.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не станет обсуждать иностранную интервенцию на Украине в любой форме.

    Напомним, несколько стран Европы продолжают обсуждать возможность размещения на Украине европейских военных.

    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    5 сентября 2025, 09:59 • Новости дня
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские граждане пока мало потребляют в пищу рыбу, необходимо усиливать поставки этой продукции в регионы, заявил президент Владимир Путин в ходе сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Мы по нормам Минздрава не дотягиваем пока до норм потребления морепродуктов и рыбы. По-моему, 28 кг нужно на душу населения в год, а у нас где-то сейчас 23-23,5 кг на душу населения на граждан России мы сейчас реализуем», – цитирует Путина ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо решать эту проблему.

    Также президент указал, что большую часть рыбной продукции производят на Дальнем Востоке.

    «Мы думаем над этим, надеюсь, эта проблема будет решена», – добавил президент.

    «На Дальнем Востоке, если мне память не изменяет, 75% вылова не только краба, а вообще морепродуктов в Российской Федерации», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Также 65% переработки проводится на Дальнем Востоке.

    В ходе своего выступления на ВЭФ глава государства поручил довести ключевые показатели Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского в течение ближайших 10 лет.

    Также он заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат.

    5 сентября 2025, 10:17 • Новости дня
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший украинский президент Виктор Янукович эмоционально отреагировал на перспективы экономической ассоциации Украины с Евросоюзом, осознав возможные потери.

    Президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума, что бывший президент Украины Виктор Янукович «прослезился», осознав последствия экономической ассоциации страны с Евросоюзом, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую экономику могла привести к потере торговых связей с Россией и конкуренции со стороны европейских производителей.

    Путин отметил: «Открытие рынков для конкурентоспособной, высококонкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине и закрывало кооперационные и торговые связи с Россией». По его словам, Янукович провел детальный расчет потерь и в результате эмоционально на это отреагировал.

    Президент также подчеркнул, что для России выход Украины из зоны свободной торговли и открытие таможенных границ с ЕС создавало определенные экономические проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Янукович заявил, что выступает против вступления Украины в НАТО.

    Владимир Путин отметил, что вступление Украины в НАТО абсолютно неприемлемо для национальной безопасности России.

    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    5 сентября 2025, 07:25 • Новости дня
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме отметил возможный рост цен при резком понижении ключевой ставки Банка России.

    О рисках снижения ключевой ставки Банка России заявил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».

    По его словам, некоторые участники форума могут полагать, что ставку требуется резко понизить, однако это неминуемо приведет к повышению цен.

    Путин подчеркнул: «Наверняка, здесь многие сидящие в зале скажут: да, это безобразие, невозможно, нужно ключевую ставку резко снижать. Но тогда цены будут расти».

    Ранее Путин заявил, что высокая процентная ставка в России не будет вечной. Он отметил, что инфляция в стране уже снижается.

    Во Владивостоке стартовало пленарное заседание ВЭФ с участием президента России Владимира Путина и лидеров зарубежных государств.

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Темой экономического развития Дальнего Востока России президент Владимир Путин сделает главную в своем выступлении на пленарной сессии форума.

    5 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив эти государства с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).

    Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.

    Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.

    «Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.

    Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

    Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.

    5 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    @ Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: ирма

    Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении в пятницу подписать указ о переименовании оборонного ведомства так, как они с главой минобороны Питом Хегсетом хотели прежде – вместо Министерства обороны станет Военное министерство или Министерство войны.

    Это одна из нескольких инициатив, выдвинутых администрацией Трампа в рамках кампании «дух воина» в Пентагоне. Представитель Белого дома подтвердил Fox News Digital в четверг, что Трамп объявит о смене названия в пятницу.

    Согласно информационному бюллетеню Белого дома, в указе содержится призыв использовать Военное министерство в качестве дополнительного названия для Министерства обороны, наряду с такими фразами, как «военный министр» для Хегсета. 

    Указ предписывает Хегсету предложить как законодательные, так и исполнительные меры, чтобы название навсегда осталось за Военным министерством США.

    Аналогичным образом, выполнение этого указа потребует внесения изменений в общедоступные веб-сайты и офисные вывески в Пентагоне, включая переименование зала совещаний по связям с общественностью в «Военное бюро  Пентагона», по словам представителя Белого дома.

    «Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда это было военное ведомство. Затем мы сменили его на Министерство обороны», – сказал Трамп журналистам 25 августа.

    Хегсет, которого Трамп уже иногда называл военным министром, также сказал, что это изменение будет отражать более широкий культурный сдвиг в Пентагоне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, одним из первых нововведений Трампа в военной сфере стало увольнение трансгендеров из армии США. Затем Пентагон вернул на службу уволенных за отказ вакцинироваться военнослужащих.

    А 2 сентября стало известно, что Трамп собирается выступить с заявлением, посвященным Министерству обороны США.

    5 сентября 2025, 09:32 • Новости дня
    @ Евгений Биятов/Михаил Корытов, STF/ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выразил готовность обеспечить безопасность Владимиру Зеленскому и делегации Киева при визите на переговоры в Москву.

    По его словам, Россия готова гарантировать полную безопасность Владимиру Зеленскому и представителям Киева, если они решат приехать на переговоры в Москву, передает ТАСС.

    «В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва», – заявил Путин.

    Глава государства подчеркнул, что если украинская сторона действительно заинтересована во встрече, Россия обеспечит необходимые условия для работы и безопасность на 100%.

    Путин также назвал избыточными предложения Киева провести переговоры на других площадках, отметив, что такие требования выглядят как чрезмерные запросы к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что приглашение направлено для обсуждения актуальных вопросов между двумя странами. Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для встречи с российским лидером.

