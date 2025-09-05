Представление о России как о насквозь милитаризованной, страшной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – это исходная точка всей западной рефлексии. Падение железного занавеса ничего в этом представлении не изменило.0 комментариев
Песков: Новые переговоры Путина и Трампа могут организовать быстро
Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть организована быстро, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Конечно, возможен», – сказал Песков в интервью «Аргументам и Фактам» в ответ на вопрос о возможности второго раунда переговоров политиков.
По его словам, если лидеры посчитают необходимым, то встречу можно организовать очень быстро, как организовали встречу на Аляске.
«Рабочие контакты ведутся постоянно», – заключил он.
Ранее сам Путин пояснял, что у него существует договоренность с Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.
Трамп же говорил, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с президентом России.