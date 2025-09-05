Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

Tекст: Алексей Дегтярев

«При необходимости мы (с Трампом – ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю», – цитирует Путина РИА «Новости».

Он добавил, что после приезда из Китая еще не созванивался с лидером Соединенных Штатов.

«Собственно, мне сложновато это было делать, я же только что из Китая приехал, сейчас здесь (во Владивостоке) нахожусь. Никаких проблем для коммуникации у нас нет», – пояснил глава российского государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что пока нет подробностей о возможном новом разговоре президента Путина и Трампа.

Сам же Трамп сообщал, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с российским коллегой.