Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

  • Новость часаПутин назвал любые войска на Украине законными целями
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону
    Монголия заявила о готовности начать строительство «Силы Сибири – 2»
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    Путин разъяснил негативные последствия резкого понижения ключевой ставки
    Путин заявил о технологическом превосходстве России над США в производстве СПГ
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске
    Европейские генералы подготовили план размещения войск на Украине
    В Австрии указали на раскол в «коалиции желающих»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Где Европа ищет «пушечное мясо» для ВСУ

    Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    5 сентября 2025, 09:28 • Новости дня

    Путин сообщил о договоренности с Трампом созваниваться при необходимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин заявил, что договорился с американским коллегой Дональдом Трампом созваниваться в случае необходимости телефонных переговоров.

    «При необходимости мы (с Трампом – ред.) можем друг другу позвонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже. Я об этом знаю», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он добавил, что после приезда из Китая еще не созванивался с лидером Соединенных Штатов.

    «Собственно, мне сложновато это было делать, я же только что из Китая приехал, сейчас здесь (во Владивостоке) нахожусь. Никаких проблем для коммуникации у нас нет», – пояснил глава российского государства.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что пока нет подробностей о возможном новом разговоре президента Путина и Трампа.

    Сам же Трамп сообщал, что в ближайшем будущем обязательно созвонится с российским коллегой.

    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Трамп сделал загадочную публикацию из двух фото с саммита на Аляске

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (12)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 13:52 • Новости дня
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    Путин поручил проработать строительство новых ГЭС на Дальнем Востоке
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским ведомствам необходимо изучить возможность строительства новых крупных гидроэнергетических объектов на Дальнем Востоке, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса ДФО.

    «Гидроэнергетический потенциал региона – масштабный, большой – используется пока явно недостаточно. Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических объектов и предусмотреть источники их финансирования», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что эту работу нужно сделать в том числе для сохранения и создания компетенций школы гидроэнергетики.

    «Важно активно развивать гидроэнергетику Дальнего Востока как эффективный и экологически чистый источник энергии», – подчеркнул президент.

    По его словам, ГЭС смогут не только обеспечить регион электричеством, но и дадут комплексные эффекты для экономики и социальной сферы, в том числе в водоснабжении и противодействии паводкам.

    Ранее Путин заявил, что развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем

    Путин о роли России в союзе с Индией и Китаем: Медведь он и есть медведь

    Путин объяснил роль России в союзе с Индией и Китаем
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время пленарного заседания на ВЭФ президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив ее с медведем.

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума высказался о месте России в союзе с Индией и Китаем, пишет РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о роли России в таком союзе, Путин заявил: «Медведь он и есть медведь», сравнив эти государства с животными: слоном (Индия), драконом (Китай) и медведем (Россия).

    Путин отметил, что у России сложились добрые и добрососедские отношения не только с Китаем и Индией, но и с Индонезией. Он подчеркнул, что страна активно развивает международное сотрудничество и уделяет большое внимание укреплению связей со странами Азии.

    Путин при этом добавил, что символом России является не только медведь.

    «Медведь, конечно, символ России, но – мы на Дальнем Востоке находимся – самый большой тигр в мире – это, кстати, уссурийский, российский тигр», – отметил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг.

    Напомним, во Владивостоке стартовало пленарное заседание Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина и зарубежных лидеров.

    Путин сделал главной темой своего выступления вопросы экономического развития Дальнего Востока России.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2025, 10:43 • Новости дня
    Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу
    Путину представили проект первой частной железной дороги через дальневосточную тайгу
    @ news_kremlin

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин ознакомился с проектом первой частной железной дороги, которая соединила Якутию и Хабаровский край, она проходит через труднопроходимую тайгу.

    Презентация нового транспортного объекта прошла по видеоконференцсвязи, передает РИА «Новости».

    Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) стала третьей крупной железнодорожной артерией Дальнего Востока после Транссиба и БАМа. Общая длина новой ветки составляет 531 километр, из которых 31 километр проходят по территории Якутии, а 500 километров – по Хабаровскому краю.

    Дорога построена за рекордные два года. В строительстве принимали участие свыше 4 тыс. специалистов и несколько сотен единиц техники. Маршрут пролегает через труднодоступные районы тайги. ТЖД включает шесть мостов, 18 разъездов, одну станцию, 580 светофоров, 220 стрелочных переводов и более 550 инженерных сооружений.

    Пропускная способность новой железной дороги рассчитана на перевозку до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения. ТЖД станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры региона и повысит грузооборот на Дальнем Востоке.

    В четверг президент начал работу на Восточном экономическом форуме с визита на остров Русский, где находится филиал Национального центра «Россия», размещенный на базе океанариума.

    Глава государства посетил новый музей боевой славы в этом центре. Музей посвящен 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 17:06 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg сообщил о возможности визита Зеленского в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Bloomberg Оливер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел бы визит в Москву, если бы президент США Дональд Трамп предложит ему это сделать.

    Оливер Крук из Bloomberg предположил, что Владимир Зеленский может согласиться приехать в Москву на переговоры, если с такой инициативой выступит Трамп, передает RT.

    Журналист отметил изменение во внешнеполитическом подходе киевских властей после визита Зеленского в Овальный кабинет, назвав его «катастрофическим».

    По словам Крука, «теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?». Несмотря на это, журналист допустил, что подобный сценарий развития событий маловероятен, так как ему сложно представить, что лидер киевского режима согласится приехать в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, считает Трамп.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Названа продолжительность пленарного заседания ВЭФ с Путиным

    Пленарное заседание ВЭФ с Путиным запланировали минимум на два часа

    Tекст: Ольга Иванова

    В программе Восточного экономического форума во Владивостоке на пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина заложено не менее двух часов.

    Продолжительность пленарного заседания Восточного экономического форума с участием президента России Владимира Путина составит не менее двух часов, передает ТАСС. На этот период мероприятие запланировано в официальной программе форума, но его фактическая длительность не ограничена.

    Участие в заседании также примут премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун.

    Юбилейный, десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Ключевая тема мероприятия – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В программе форума запланировано более 100 тематических сессий, объединенных в семь блоков. Ожидается свыше 4,5 тыс. участников из более чем 70 стран и территорий.

    Ранее президент Владимир Путин во второй раз за день прибыл на остров Русский во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Bild: Лидеры ЕС не ожидают введения Трампом новых санкций против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США после телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом, пишет Bild.

    Источники Bild отмечают, что после беседы среди участников европейской «коалиции желающих» возникли «недовольство и разочарование», передает ТАСС.

    Во время разговора европейцы предложили в течение 48 часов отправить представителей в Вашингтон для создания общей рабочей группы, чтобы обсудить возможные новые санкции. Издание уточняет, что согласие Трампа на это предложение пока не подтверждено.

    По данным издания, глава Белого дома также обвинил ЕС в продолжающемся импорте российской нефти.

    Агентство Reuters писало, что Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения.

    Ранее Трамп заявил о возможности введения санкций в связи с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 08:25 • Новости дня
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву

    Песков: Путин звал Зеленского в Москву на переговоры, а не для капитуляции

    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин звал Владимира Зеленского в Москву, чтобы провести разговор, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Он был приглашен в Москву, чтобы поговорить, а не капитулировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Отвечая на вопрос, почему же в качестве места для переговоров была избрана Москва, Песков сказал, что «это было предложение Путина».

    «Это было его предложение, и мы видим, что оно было отвергнуто Зеленским лично через его главу МИД», – пояснил представитель Кремля.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Президент США Дональд Трамп указывал, что Путин и Зеленский пока не готовы заключать перемирие.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 14:18 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве плавучей атомной электростанции на Чукотке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах возведения уникальной плавучей атомной станции на Чукотке.

    В ходе совещания Путин сообщил, что новая плавучая АЭС предназначена для обеспечения электроэнергией Баимского горно-обогатительного комбината, передает РИА «Новости».

    «Намечено строительство еще одной уникальной плавучей атомной электростанции. Она должна будет обеспечить энергией Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин призвал развивать атомную генерацию как зеленую энергетику. Он заявил о необходимости развивать энергетику Чукотки.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем
    @ Скриншот с видео C-span.оrg

    Tекст: Ирма Каплан

    На званом ужине в Белом доме, куда американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья пригласили видных деятелей технологической сферы, гости имели возможность задать главе государства вопросы, один из которых касался Украины.

    «Кем я стану? Ах, это, да, конечно, обязательно позвоню Путину! У нас очень хороший диалог. Вы же знаете, я уладил семь войн, а одна из них, как мне казалась, одна из легких. Вам знакомо это чувство, когда вы думаете, что-то одно уж точно будет легким. Но это оказалось немного сложнее, хотя я думал, что будет проще из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и всем остальным», – ответил Трамп на вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем созвониться с российским лидером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Yuyuan Tantian: Число заказов в пиццериях у Пентагона резко выросло во время парада в Китае

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время военного парада в Пекине загрузка пиццерий возле Пентагона резко возросла, Domino's и Papa John's зафиксировали кратный рост заказов.

    Аккаунт Yuyuan Tantian, связанный с государственными СМИ Китая, сообщил в соцсети Weibo, что во время масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы во Второй мировой войне, пиццерии Domino's и Papa John's возле Пентагона зафиксировали значительный рост числа заказов, передает РИА «Новости».

    Заказы в Domino's увеличились на 435%, а в Papa John's – на 333%. Рост совпал по времени с началом парада на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

    В публикации отмечается, что американские СМИ традиционно связывают увеличение количества заказов в пиццериях с переработкой сотрудников Пентагона. Один из пользователей прокомментировал ситуацию так: «Если Пентагон одновременно закажет на вынос пиццу и китайский ракетный комплекс Dongfeng-61, что из них придет первым?». Этот комментарий собрал почти 380 лайков.

    Третьего сентября в Пекине прошел масштабный парад с демонстрацией новых видов вооружения. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и главы других государств. Президент США Дональд Трамп ранее назвал парад очень красивым и признался, что смотрел его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай на параде в Пекине продемонстрировал две новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести многочисленные ядерные боеголовки.

    Над министром обороны США сгустились тучи, поскольку Пита Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем из-за опасений по поводу его связей с Пекином в сфере технологий.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 12:13 • Новости дня
    Путин заявил о поступательном развитии Дальнего Востока России

    Путин призвал наращивать инфраструктуру на Дальнем Востоке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие Дальнего Востока продолжается ускоренными темпами, и только за последний год в регионе появилось множество новых промышленных и социальных объектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на значительные успехи и рост числа промышленных и социальных объектов на Дальнем Востоке, в регионе еще многое предстоит сделать, передает ТАСС.

    Российский лидер поблагодарил участников за проделанную работу и отметил, что Дальний Восток охватывает около 40% территории страны, а значит требует особого внимания.

    Путин заявил: «Я вас всех хочу поблагодарить за то, что сделано. Но, как уже было здесь сказано в начале нашей встречи, сделать предстоит еще больше, имея в виду, что Дальний Восток – это почти половина, 40% территории всей Российской Федерации. Есть над чем работать».

    Он сообщил, что стало хорошей традицией ежегодно оценивать результаты развития региона в преддверии Восточного экономического форума. Путин также отметил, что количество современных и необходимых для жителей объектов на Дальнем Востоке ежегодно увеличивается, что обеспечивает макрорегиону хорошие перспективы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Дальнему Востоку для участия в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсуждения развития топливно-энергетического комплекса региона.

    Путин отметил положительную динамику притока жителей в регионы Дальнего Востока благодаря инфраструктурным проектам и ипотеке.

    Комментарии (0)
    Главное
    Стало известно о прорыве обороны ВСУ у Степовой Новоселовки
    Песков объяснил приглашение Путиным Зеленского в Москву
    Трамп собрался переименовать Минобороны США
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ
    США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца
    Экс-президент США Джо Байден перенес операцию Моса
    Путин предложил использовать маркетплейсы для госзакупок в образовании

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский мессенджер стал частью общемирового процесса

    Уже свыше 30 млн человек зарегистрировались в новом российском мессенджере Мах. Одновременно с этим приходят сообщения о том, что ряд других стран продолжает внедрение национальных цифровых услуг и продуктов. Откуда возникла эта тенденция и почему собственный мессенджер критически важен и для безопасности граждан России, и для национальной безопасности всей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Калифорнийцы связали руки президенту и Пентагону

    Суд в Калифорнии признал незаконными действия президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые направили в этот штат национальную гвардию вопреки национальному компромиссу XIX века. Все это открывает перед США интересные перспективы – стать диктатурой или распасться на части. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации