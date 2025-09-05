Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Песков ответил на вопрос о возможном разговоре Путина и Трампа
О возможном новом разговоре президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа подробностей нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Пока никаких наработок нет», – ответил Песков ТАСС на вопрос о словах Трампа вскоре переговорить с Путиным.
Напомним, на званом ужине в Белом доме, куда американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья пригласили видных деятелей технологической сферы, хозяин Белого дома заявил, что вскоре обязательно снова переговорит с российским лидером.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.
В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.