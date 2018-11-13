Стало известно об отставке очередной ключевой фигуры из окружения Трампа

В американских СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отставки главы аппарата Белого дома Джона Келли.

За последние несколько недель Трамп несколько раз обсуждал со своими помощниками отставку Келли из-за напряженных отношений, пишет ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Согласно материалу, американский президент рассматривает в качестве претендента на эту должность Ника Эйерса, который сейчас занимает должность главы аппарата вице-президента США Майкла Пенса.

Отмечается, что Трамп также хочет отправить в отставку министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен в связи с тем, что недоволен ее работой. По данным источников телеканала, сопротивляется такому решению.

Раньше Нильсен была первым заместителем Келли, когда он возглавлял министерство внутренней безопасности.